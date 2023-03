Curling, l’Italia sfiderà la Svezia nel playoff dei Mondiali. In palio la semifinale contro la Svizzera. Tabellone e calendario (Di venerdì 24 marzo 2023) l’Italia affronterà la Svezia nel playoff dei Mondiali 2023 di Curling femminile. La nostra Nazionale ha concluso il round robin al quarto posto e dunque incrocerà la quinta classificata nel primo turno della fase a eliminazione diretta. Sarà la rivincita dell’ultimo atto della fase a gironi, vinto dalle azzure che proprio grazie a quel successo sono riuscite a passare il turno. Stefania Constantini e compagne scenderanno in campo sabato 25 marzo alle ore 10.00, chi vincerà quel confronto accederà alla semifinale da disputare contro la Svizzera (imbattuta vincitrice della fase a gironi con dodici affermazioni in altrettante partite disputate). L’altro playoff sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) sarà tra il Canada e il ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023)affronterà laneldei2023 difemminile. La nostra Nazionale ha concluso il round robin al quarto posto e dunque incrocerà la quinta classificata nel primo turno della fase a eliminazione diretta. Sarà la rivincita dell’ultimo atto della fase a gironi, vinto dalle azzure che proprio grazie a quel successo sono riuscite a passare il turno. Stefania Constantini e compagne scenderanno in campo sabato 25 marzo alle ore 10.00, chi vincerà quel confronto accederà allada disputarela(imbattuta vincitrice della fase a gironi con dodici affermazioni in altrettante partite disputate). L’altrosul ghiaccio di Sandviken () sarà tra il Canada e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : LE AZZURRE VOLANOOO! ???? L'Italia sale al secondo posto nel girone unico con 6 vittorie e due sconfitte! La rincors… - Eurosport_IT : L'ITALIA VINCE ANCORAAAAA! ?? Terza vittoria consecutiva per le azzurre che ottengono così il quinto successo in qu… - Eurosport_IT : LE AZZURRE VINCONO ANCORA ???? L’Italia femminile del curling è semplicemente strepitosa: due vittorie su due, in co… - OA_Sport : Curling, l’Italia sfiderà la Svezia nel playoff dei Mondiali. In palio la semifinale contro la Svizzera. Tabellone… - bennygiardina : L'Italia chiude quarta nel round robin del Mondiale di curling femminile, questo il tabellone dei play-off Q1: Ita… -

Italia - Svezia in tv: data, orario e diretta streaming playoff Mondiali femminili 2023 curling Sta per terminare l'attesa per Italia - Svezia , partita valevole per i playoff dei Mondiali femminili 2023 di curling . Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli hanno chiuso il ... Stefania Constantini regina del curling: dopo l'oro a Pechino, primo storico playoff mondiale con la squadra femminile Poco più di un anno l'Italia (ri)scopriva il culring. C'era stata una lunga infatuazione durante le Olimpiadi di Torino 2006, in cui tanti telespettatori si appassionarono del gioco con le stone e volevano sapere dove ... Curling: prima volta storica per l'Italia femminile, è ai playoff dei Mondiali Cade un altro tabù in questa straordinaria stagione del ghiaccio azzurro. L'Italia femminile di curling si è qualificata per i playoff dei Mondiali, impresa mai riuscita nell'intera storia tricolore. Sul ghiaccio svedese di Sandviken la squadra azzurra guidata dal direttore ... Sta per terminare'attesa per- Svezia , partita valevole per i playoff dei Mondiali femminili 2023 di. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli hanno chiuso il ...Poco più di un anno(ri)scopriva il culring. C'era stata una lunga infatuazione durante le Olimpiadi di Torino 2006, in cui tanti telespettatori si appassionarono del gioco con le stone e volevano sapere dove ...Cade un altro tabù in questa straordinaria stagione del ghiaccio azzurro.femminile disi è qualificata per i playoff dei Mondiali, impresa mai riuscita nell'intera storia tricolore. Sul ghiaccio svedese di Sandviken la squadra azzurra guidata dal direttore ... Curling, prima volta storica per l'Italia femminile: è ai playoff dei ... FISG