Nato, bombardiere B-52 parte dalla Spagna e sorvola l’Italia centrale: l’esercitazione come deterrente per Mosca (Di giovedì 23 marzo 2023) Un’esercitazione Nato nei cieli dell’Italia centrale finalizzata a “incrementare il coordinamento tra le aviazioni dell’Alleanza“, con un bombardiere B-52 americano che il 22 marzo, mentre la premier Giorgia Meloni riferiva al SeNato sul sostegno a Kiev, ha sorvolato l’Umbria, “compiendo una serie di manovre circolari abbastanza insolite”. Repubblica riporta la rotta del velivolo, che ha tenuto acceso il trasmettitore in modo da essere localizzato: partito dalla base spagnola di Moron de la Frontera, in Andalusia, ha sorvolato l’area di Santa Marinella, in provincia di Roma, per poi arrivare nei cieli tra Perugia e San Severino Marche. Poi ha proseguito verso la Grecia, attraversando buona parte della Puglia, per poi fare rientro nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Un’esercitazionenei cieli delfinalizzata a “incrementare il coordinamento tra le aviazioni dell’Alleanza“, con unB-52 americano che il 22 marzo, mentre la premier Giorgia Meloni riferiva al Sesul sostegno a Kiev, hato l’Umbria, “compiendo una serie di manovre circolari abbastanza insolite”. Repubblica riporta la rotta del velivolo, che ha tenuto acceso il trasmettitore in modo da essere localizzato: partitobase spagnola di Moron de la Frontera, in Andalusia, hato l’area di Santa Marinella, in provincia di Roma, per poi arrivare nei cieli tra Perugia e San Severino Marche. Poi ha proseguito verso la Grecia, attraversando buonadella Puglia, per poi fare rientro nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vulcanoblusette : Bombardiere B52 Usa sorvola l'Italia per circa un'ora... Ieri mattina durante l'intervento della Meloni al Parlamen… - Virus1979C : Un bombardiere B-52 in missione sull'Italia centrale. Il velivolo ha tenuto il trasmettitore acceso, in modo che la… - graziamorisi : RT @elisamariastel1: ??Nel frattempo, un altro NATO B-52? Stratofortress, bombardiere strategico intercontinentale in grado di trasportare… - ErmannoTromboni : RT @elisamariastel1: ??Nel frattempo, un altro NATO B-52? Stratofortress, bombardiere strategico intercontinentale in grado di trasportare… - SuperMe63185589 : RT @elisamariastel1: ??Nel frattempo, un altro NATO B-52? Stratofortress, bombardiere strategico intercontinentale in grado di trasportare… -