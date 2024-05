Il dopo proibizionismo nel mondo della miscelazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 4 maggio 2024) Ci eravamo lasciati a metà anni Trenta: gli Stati Uniti tornano ad assaporare prodotti alcolici, che per quattordici anni erano stati banditi dal Noble Experiment, il. All’orizzonte si prospettano tempi duri sia per le sorti delche per quelle del bar: mezzo secolo di tumulti fino alle luciribalta contemporanea. La (non) ripresa Contrariamente a quanto si possa credere, con l’abolizione delnel 1933 non si verificò nessuna corsa allo sbevazzamento libero. I cocktail reperibili durante il divieto erano per forza di cose realizzati con prodotti alcolici scadenti e di contrabbando, che i bartender erano soliti mescolare con ingredienti che ne coprissero i vistosissimi difetti: venivano utilizzati panna, uova, succhi vari, che finirono con l’allontanare (giustamente) i palati più ...