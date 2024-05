Le api adottate a distanza L’Enpa lancia la campagna per far rifiorire la natura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Avete mai pensato di adottare delle api? Aldi Monza si può. Impossibile,lmente, portarsi a casa un’arnia, ma è possibile aiutare le api monzesi, prezioso patrimonio per il nostro ambiente. Un progetto unico quello avviato alcuni anni fa dall’Ente nazionale protezione animali di Monza dove, nel rifugio di via San Damiano, trovano spazio non solo cani, gatti, uccelli, tartarughe e altri animali. Ma anche le api accudite con grande passione e dedizione da Anna e Marinella, esperte apicoltrici e volontarie Enpa. Ma le api hanno bisogno di aiuto così aldi Monza è nata una nuova figura: i “bee-friends“. Questi amici delle api che adottano agli alveari. Non solo semplici cittadini o persone sensibili alla causa ambientale, ma a diventare bee-friends questa volta sono stati i dipendenti di ...