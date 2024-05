Draghi andrebbe proposto per la Commissione a sua insaputa

(Di sabato 4 maggio 2024) Giovanni Diamanti, fondatore di Quorum/Youtrend, la competizione elettorale dell’8-9 giugno è uno degli appuntamenti cardine di questo 2024. In Italia la partita è tutta nazionale, di Europa ce ne è davvero poca nel dibattito. A cosa è dovuta questa tendenza a tuo avviso? Parliamoci chiaro: le elezioni Europee, per gli elettori, non sono un voto sull’Europa. Non si vota pensando all’Europa ma si vota, in primis, sulle questioni nazionali. È una sorta di voto di mid-term, anche se non è proprio a metà mandato, ma si avvicina maggiormente all’inizio, favorendo così il partito di governo, che spesso non ha ancora terminato la “luna di miele” con gli elettori: nel 2009 il Pdl, nel 2014 il Pd di Matteo Renzi, nel 2019 la Lega di Matteo Salvini. Oggi, Fratelli d’Italia. Tuttavia, una nicchia di elettori europeisti c’è: per questo, parlare di Europa e di futuro comunque paga. Alla fine tutti ...

Renzi: “La mia candidatura è diversa da quella degli altri leader. Su draghi…” - E ai microfoni del Quotidiano Nazionale conferma la sua volontà di andare a Bruxelles in caso di elezione ... nel Parlamento europeo e subito dopo si proverà a spingere per avere draghi come ... Continua a leggere>>

Renzi: “Il mio obiettivo alle Europee è prendere un voto in più di Salvini”. draghi in Ue “Lui sta bene su tutto” - Il leader di Iv ospite a Metropolis, web talk del gruppo Gedi. Attacco ai leader candidati: “Se poi non vai in Europa lo fai per contarti, è una truffa”. E ... Continua a leggere>>

Matteo Renzi: "Vado in Europa per rimanerci. Ma per draghi ai vertici bisogna evitare gli errori che fecero i suoi consiglieri per il Quirinale" - Il leader di Italia Viva spiega alla Stampa che se verrà eletto traslocherà dal Senato a Bruxelles. E nell'intestarsi ... Continua a leggere>>