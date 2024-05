Bergamo. L’offerta dottorale di UniBg per l’anno accademico 2024 /25 si arricchisce di due nuovi programmi per i quali è stato avviato l’iter istitutivo: il dottorato in Sustainable Technologies for Industrial and Construction Engineering e il dottorato in Landscape Studies for Global and Local ... Continua a leggere>>

Approda alla Camera la proposta di legge 1609, per la valorizzazione del titolo dei dottorati di ricerca , figure fino ad ora poco valorizzate, ma molto importanti per il miglioramento delle organizzazioni pubbliche Continua a leggere>>

pioggia di fondi per i Dottorati di ricerca in Puglia. In arrivo oltre 16 milioni di euro . Il Ministero dell?Università e della ricerca ha pubblicato nei giorni scorsi la ripartizione... Continua a leggere>>

dottorati di ricerca, pioggia di fondi in Puglia. In arrivo oltre 16 milioni di euro - Pioggia di fondi per i dottorati di ricerca in Puglia. In arrivo oltre 16 milioni di euro. Il Ministero dell’Università e della ricerca ha pubblicato nei giorni scorsi la ... Continua a leggere>>

dottorati di ricerca, pioggia di fondi. In arrivo oltre 16 milioni di euro - Pioggia di fondi per i dottorati di ricerca in Puglia. In arrivo oltre 16 milioni di euro. Il Ministero dell’Università e della ricerca ha pubblicato nei giorni scorsi la ... Continua a leggere>>

ricerca spaziale, il Bo primo ateneo italiano ad entrare nell'associazione mondiale dell'Usra - PADOVA - Il Bo è il primo ateneo italiano ad entrare a far parte di Usra. L’associazione universitaria per la ricerca spaziale (Universities Space Research Association). Continua a leggere>>