Giovane ricercatrice da premio Studia un raro tumore pediatrico | arriva tra i dieci finalisti nazionali

(Di sabato 4 maggio 2024) Fa la pendolare tra Voghera e il Gaslini di Genova una deidelnazionale GiovedìScienza, la competizione scientifica realizzata da CentroScienza Onlus che ogni anno dà visibilità al lavoro di giovani ricercatori italiani che contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione del nostro Paese. Con una ricerca su un, il neuroblastoma, Martina Morini si è distinta tra le 71 candidature pervenute per l’edizione 2024. Laureata in Biologia molecolare all’Università di Pavia, la vogherese che ha da poco compiuto 35 anni e giovedì ha firmato il primo contratto a tempo indeterminato dopoanni di precariato. "Una sicurezza in più – confessa Martina Morini – non certo la prima motivazione per fare ricerca. Personalmente, dopo ...

