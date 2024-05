(Di sabato 4 maggio 2024) Una lite tra giovanie Strisciuglio in cui «Lello» si sarebbe intromesso in difesa dei suoi rampolli, forse proprio dei due. Ad un mese dall?omicidio di Raffaele...

Il boss ordinò la vendetta: «Armate i figli dei capriati» - Una lite tra giovani capriati e Strisciuglio in cui «Lello» si sarebbe intromesso in difesa dei suoi rampolli, forse proprio dei due figli. Ad un mese dall’omicidio di ... Continua a leggere>>

Automobilista rapinato con pistola alla tempia a Scampia - Automobilista rapinato con una pistola alla tempia a Scampia. Il video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs). Continua a leggere>>

Rimpasto e Antimafia. Via crucis di Emiliano per rimanere in sella - Il governatore cambia solo tre assessori e mette in giunta anche la figlia di una vittima di mafia ... Continua a leggere>>