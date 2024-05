Baby gang in azione | La panchina è nostra E scatta il pestaggio

Qui si è spesso elogiato come anima o fulcro di una logica di sistema della politica italiana il trasformismo. Ci sono storici che non vogliono riconoscerlo, ma il “connubio”, a partire da quello t... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Continua a leggere>>

di Stefano Di Maria Da fine aprile c’è su Netflix una miniserie toccante, imperdibile per i temi trattati e il realismo con cui li affronta: Deliver Me, titolo scandinavo tradotto in Italia con NON lasciarmi cadere, tratta dell’adolescenza rubata e negata, di quei giovani che vivono ai margini ... Continua a leggere>>