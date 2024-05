Week-end dedicato ai motori Slalom in salita sino a Montegrino

(Di sabato 4 maggio 2024)endaisul Lago Maggiore: si parte oggi pomeriggio con le verifiche sportive e tecniche dalle 15 alle 18 e si prosegue domani, domenica 5, a partire dalle 7 con verifiche, ricognizioni, tre manches e premiazioni. Ad andare in scena è la seconda edizione, in epoca moderna, delloLuino-, evento a cura dell’Automobile Club Varese. Confermato il percorso di 3000 metri da Voldomino infino a, con 11 barriere, centinaia di birilli, una variante, tornanti e curve che misureranno talento dei piloti e competitività delle vetture. Notevole l’impegno organizzativoalla sicurezza con 48 commissari di percorso. Sono una cinquantina i piloti iscritti, provenienti da dieci province d’Italia e dalla ...

motori accesi per lo Slalom Luino – Montegrino: percorso, iscritti e orari della gara in salita - Domenica 5 maggio va in scena la 2a edizione della prova, rinata lo scorso anno grazie ad ACI Varese. Il campione in carica Piotti cerca un'altra affermazione sui 3 chilometri di percorso ... Continua a leggere>>

L'expertise di CNH al Motor Valley Fest 2024 - Tradizionalmente 'appannaggio' dell'industria automotive, quest'anno Motor Valley Fest, in corso da oggi a Modena, apre le porte anche alle tecnologie ed ai motori del settore agricolo e delle costruz ... Continua a leggere>>

Diesel torna in primo piano, raggiunta efficienza del 53,09% - Arriva dalla Cina, Paese guida nella rivoluzione della mobilità con i veicoli a trazione elettrica, un consistente 'spiraglio' di speranza per la prosecuzione della vita dei motori Diesel e per un fut ... Continua a leggere>>