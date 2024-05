Io - candidato con una lotteria La politica diventa concorso Ora ha posto nella lista leghista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Se gli chiedi chi ha scelto nel segreto dell’urna all’ultima tornata elettorale, non ci pensa due volte. "Ho votato per Giorgia. Sono sempre stato un elettore di centrodestra". E Daniele Spada, segretario provinciale del Carroccio pratese, la prende con ironia: "E vabbè, vorrà dire che s’è rubato un elettore a FdI". Ma Carlo Andrea Pozzi, più che elettore, è oracon la Lega per il consiglio comunale di Prato con una modalità piuttosto curiosa, la‘Proponi e vinci’ per l’idea più innovativa: in palio, unin. Fra venti proposte al direttivo provinciale, l’ha spuntata il 55enne formatore in campo assicurativo, fiorentino trapiantato nel centro di Prato dal 2003. Pozzi, quale sarebbe quest’idea innovativa? "Ho pensato a una ‘carta del residente’ annuale per entrare gratis nei musei, ...