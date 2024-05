Attilio Fontana a Bergamo | l’appuntamento al point con Pezzotta tra strategie e programmi futuri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024). Il presidente di Regione Lombardia,, ha incontrato Andreaal suoelettorale. Un appuntamento “privato”, quello avvenuto nella mattinata di venerdì 3 maggio, voluto e organizzato dalla coalizione per consentire al numero uno del Pirellone di portare tutto il suo sostegno all’avvocato penalista bergamasco, candidato del centrodestra nella sfida per le amministrative dell’8 e 9 giugno a. Ad accoglieree l’assessore ai Trasporti Claudia Terzi, non soloma anche diversi attuali consiglieri comunali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, tra i quali Alessandro Carrara, Alberto Ribolla, Enrico Facoetti, Luisa Pecce, Ida Tentorio, Filippo Bianchi e l’ex deputato di Forza Italia Giorgio ...