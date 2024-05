Al G7 si decida come fare dell’IA il motore non il terrore del futuro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) Al direttore - Viviamo in un tempo in cui il sol dell’avvenire sarà sempre più digitale e non scalderà tutti allo stesso modo. Unsempre più plasmato dalle “macchine che obbediscono ai bit senza peso”,scriveva profeticamente nel 1985 Italo Calvino nella prima delle sue “Lezioni americane”. Nei discorsi della sinistra politica e sindacale abbondano le denunce del crescente divario tra chi ha e chi non ha, ma scarseggiano le proposte per ridurre il divario forse più iniquo e regressivo di tutti, ovvero quello tra chi sa e chi non sa. Eppure quest’ultimo, in fondo, è alla radice delle stesse diseguaglianze sociali. Senza dimenticare che siamo il paese dell’area Ocse con il più alto tasso di analfabetismo di ritorno (dopo la Turchia). Poi ci stupiamo se (sondaggio Swg, aprile 2023) il 15 per cento degli italiani è terrapiattista; il 17 per ...