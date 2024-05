(Di sabato 4 maggio 2024) I primi tre episodi della seconda stagione della serie tv con Francesca Chillemi e Can Yamanilvisibili dallo scorso 24 aprile ingratuita su Mediasethanno ottenuto un grandissimo riscontro. In poco più di una settimana, con oltre 4di oreilè il contenuto onpiù visto di tutte le piattaforme digital. La serie, in onda da ieri anche in prima serata su Canale 5 (le altre cinque puntate saranno trasmesse al giovedì sera), è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, ed è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini Conosci l’estate?.

CANALE 5 ha operato qualche variazione ai palinsesti. Il riferimento è ai giorni di messa in onda delle battute finali di “ TERRA AMARA ” e della seconda stagione di “ VIOLA COME il MARE ”. Partiamo dalla soap turca, anzi dizi, “ TERRA AMARA ”. Le ultime puntate andranno in onda il venerdì sera sulla ... Continua a leggere>>

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:35 00:15 DAVID di DONATELLO Tv7 Show Rubrica Rai2 21:20 23:25 Diabolik: Ginko all’Attacco 1°Tv ATuttoCampo Film Talk Show Rai3 21:45 23:25 Milva, Diva per ... Continua a leggere>>

Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip , il nuovo appuntamento con la Rassegna ci porta sul set di Viola come il mare . La prima stagione della fiction si era chiusa lasciandoci con un grande punto di domanda: possibile che Viola e Demir siano fratellastri? Venerdì 3 maggio, in prima serata ... Continua a leggere>>

“viola come il mare“ in anteprima su Infinity. Quattro milioni di ore viste: è record on demand - I primi tre episodi della seconda stagione di "viola come il mare" con Francesca Chillemi e Can Yaman hanno ottenuto un grande successo, con oltre 4 milioni di ore viste su Mediaset Infinity. La serie ... Continua a leggere>>

viola come il Mare 2 replica prima puntata, quando rivedere gli episodi in tv e in streaming - viola come il Mare 2 replica prima puntata in tv e in streaming. Quando rivedere viola come il Mare 2 in tv e in streaming ... Continua a leggere>>

Rassegna Gossip, viola come il mare: il ritorno di Can Yaman e Francesca Chillemi - Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, il nuovo appuntamento con la Rassegna ci porta sul set di viola come il mare. La ... Continua a leggere>>