Capitale italiana della cultura - incarico affidato a Torch Marchionna | La bellezza della città abbaglia chi la scopre

Bergamo. Ha preso il via venerdì (26 aprile), alla Fiera di Bergamo EDIL , la Fiera dell' EDIL izia organizzata da Promoberg, che durerà fino a domenica 28 aprile. L'ingresso è gratuito, con la possibilità di registrarsi online sul sito dell'evento o direttamente all'ingresso. Gli orari di apertura

Nasce la " Capitale italiana dell'arte contemporanea ": l'iniziativa è stata presentata oggi a Roma, al Ministero della Cultura. Per candidarsi, i Comuni singoli o le aggregazioni di Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2024. L'articolo Nasce la Capitale italiana dell'arte contemporanea sembra

"Stacciaminaccia" chiude il "50X50" della cultura a Fermignano - Domenica a Fermignano, chiusura della settimana di eventi "Affluenze" del progetto "50x50" di Pesaro capitale italiana della cultura. Anteprima del Festival di letteratura per i piccoli con dimostrazi

La cultura può dare la speranza. Le suore celebrano il "Venerini Day" - Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, accoglierà, i prossimi 10 e 11 maggio, il "Venerini Day": la festa della Provincia italiana della Congregazione delle Maestre Pie Venerini giunta alla

Altopascio capitale della Francigena. Il viaggio della sindaca in Svizzera - Vevey è citata come luogo di sosta nei diari di viaggio di alcuni pellegrini medievali che percorsero l'antica Via francigena dal Nord Europa verso Roma e Gerusalemme, ad esempio Sigerico che transitò