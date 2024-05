Festival del cammino A piedi si scopre di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Laboratori, presentazioni di libri, racconti di "Ragazze in Gamba" e testimonianze neldel Social Walking, il primodedicato ai cammini della città di Milano per creare una cultura dele del viaggio acome strumento di scoperta, di approfondimento del territorio e di riflessione su alcune tematiche ambientali. Oggi e domani alla Cascina del Parco Nord si parlerà di turismo responsabile in Italia e all’estero e si conosceranno le esperienze di chi ha fatto deluno stile di vita. Si parte alle 09.30 con un’escursione naturalistica diurna per stimolare i cinque sensi alla fine di ogni chilometro. Alle 10 si continua con l’orienteering, attività ideale per entrare in contatto con la natura in modo formativo, pratico ed educativo, imparando a perdersi per ...