Fondazione d’arte per la città Angiolini lancia l’operazione e chiama artisti internazionali La moda e il link con i giovani

(Di sabato 4 maggio 2024) "Sono un pazzo visionario innamorato della bellezza in tutte le sue forme, un viaggiatore in cerca di messaggi positivi ed eleganza - rivela Beppe, imprenditore, presidente onorario della Camera dei buyer dellae direttoreco di Oroarezzo. Proprietario di "Sugar", uno dei tre negozi più belli al mondo secondo la stampa internazionale. Connubio perfetto tra arte e, meta ambita di vip e turisti attratti dalle ultime tendenze come dai mosaici antichissimi o dagli affreschi di Spinello Aretino che si possono ammirare nella dimora storica che ospita il concept store., acquistare Palazzo Lambardi è stato un gesto di gratitudine per Arezzo? "Ho unito l’ambizione di realizzare qualcosa di grande all’amore per la. Volevo creare una ...