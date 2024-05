Mio padre – Appunti sulla guerra civile - al Donizetti in scena Andrea Pennacchi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024) Bergamo. Calato il siparioProsa e su Altri Percorsi, la Stagione dei Teatri 2023/2024 della Fondazione Teatroha ancora in serbo due titoli della sezione “Storia, Teatro e Società”, il primo dei quali avrà come protagonista, mercoledì 8 maggio al Teatro(ore 20.30),. L’attore e regista padovano presenterà Mio, affiancato in palcoscenico da due musicisti, Giorgio Gobbo (chitarra e voce) e Gianluca Segato (lap steel guitar). Produzione Teatro Boxer. Durata 90 minuti senza intervallo. Mioè la storia di un figlio, lo stesso ...