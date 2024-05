Blinken | ' Hamas unico ostacolo per il cessate il fuoco a Gaza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) "è l'alil": lo ha detto il segretario di Stato americano Antony, mentre i militanti si preparano a inviare una delegazione al Cairo per i colloqui. "Aspettiamo di vedere se, in effetti, accetteranno un sì per una risposta alile al rilascio degli ostaggi", ha sottolineato. "La realtà in questo momento è che l'unica cosa che si frappone tra il popolo die unil". Il segretario di Stato Usa ha anche detto che un attacco israeliano a Rafah causerebbe danni "oltre l'accettabile". Nella città nel sud della Striscia disono ammassati più ...