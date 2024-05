Automobile a zig zag in via Viscontina Al volante un ubriaco senza patente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Un’auto a zig zag in centro: la Polizia locale ha notato in viala vettura procedere in modo irregolare, così gli agenti hanno fermato il conducente. È emerso che l’automobilista, con numerosi precedenti di polizia, non aveva mai conseguito laed era al, con un tasso alcolemico di circa due volte oltre il limite di legge. Gli agenti lo hanno denunciato, l’auto è stata affidata a un custode. Da alcune settimane sono stati intensificati i controlli della Locale in centro e intanto si preannunciano nuovi ingressi. Il Comando "a breve verrà rinforzato tramite l’indizione di un nuovo concorso pubblico con l’obiettivo di raggiungere la soglia di 37 unità", commenta l’assessore alla Sicurezza William Tura.