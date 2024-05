Juve - i giorni che valgono tutto A Roma per il pass Champions Poi la Coppa può rilanciare Max

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Una volata tutta in frenata, sperando però di ritrovare il sorriso appena dopo la linea del traguardo. Ladei paradossi e dei dubbi continua a non vincere – appena due successi nelle ultime tredici di campionato, raccogliendo in totale tredici punti – ma la concorrenza non ne approfitta, così i bianconeri sono sempre più vicini all’obiettivo, molto più facile da quando i posti disponibili sono diventati cinque. Un motivo di sollievo, ma non certo di soddisfazione nel mondo bianconero. La squadra di Massimiliano Allegri ieri era al lavoro alla Continassa con la consapevolezza di poter chiudere la questione già domani sera all’Olimpico: se Vlahovic e compagni dovessero battere laavrebbero ilin tasca senza preoccuparsi della concorrenza. In alternativa, bisognerà collezionare cinque dei 12 ...