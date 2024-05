Si riparte da zero - via al torneo per l’A2 Piell - Libertas e Piombino | ecco tutte le sfide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) La formula dei play off di serie B di basket nazionale prevede che le prime 8 squadre di ogni girone, al termine della fase di qualificazione, accedano alla fase Playoff, con partite a gironi incrociati sviluppati in 3 turni (quarti, semifinale, finale), tutti al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa). Le date Quarti: 4- 5 -7-10-12-15 maggio Semifinali: 19-21-24-26-29 maggio Finale: 2-4-7-9-12 giugno. Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff sono promosse in Serie A2.i tabelloni in cui ci sono le nostre squadre, vale a diree Livorno,Livorno e Solbat. TABELLONE 1 – Primo Turno: Caffè Toscanoe Livorno-Andrea Costa Imola (Q1); Rucker San Vendemiano- Del Fes Avellino (Q4); Fabo Herons Montecatini- Gemini Mestre (Q3); ...