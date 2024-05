Altro operaio in ospedale Scarica elettrica - ustionato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) OTTOBIANO (Pavia) Undi trentasei anni è rimastoieri mattina a seguito di unache lo ha colpito mentre stava effettuando dei lavori. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 nella zona della cascina Bonaparte, nelle campagne di Ottobiano. L’, dipendente di una azienda esterna, era intento ad effettuare dei lavori presso la cabinadi un impianto fotovoltaico quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è stato colpito da unache gli ha provocato delle ustioni. Per fortuna le conseguenze non sono state più gravi: soccorso immediatamente dai colleghi è stato poi affidato al personale medico del 118 accorso sul posto con i carabinieri e gli ispettori della Ats. Proprio ...