Melodie russe con gli allievi dei conservatori

(Di sabato 4 maggio 2024) Prosegue l’esperienza, inaugurata lo scorso anno, di collaborazione tra le classi di musica d’insieme e da camera delo Frescobaldi di Ferrara e delo Venezze di Rovigo, rafforzata sia dalla convenzione intercorsa tra le due istituzioni, sia dai legami creatisi tra i loro docenti e studenti. A Ferrara i concerti sono stati ospitati in importanti sedi storiche e culturalitra i quali Museo di Casa Romei, Museo archeologico e il Ridotto del Comunale, dove oggi alle 15.30 si conclude la rassegna con un concerto dedicato al repertorio russo tra ottocento e novecento da Shostakovich a Prokofiev. In apertura sono presentati i celebri Cinque pezzi, raffinate ed espressivedi gusto popolare, di Shostakovich; segue la ben più ampia Sonata op. 56 per due violini di Prokofiev, articolata nei quattro movimenti ...