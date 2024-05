La madre di Britney ha chiesto un TSO per la figlia - che è furiosa | Non la sopporto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 4 maggio 2024) Le cose si fanno sempre più complicate perSpears, i paparazzi stanno ricominciando a perseguitarla, come se non bastasse giovedì notte i soccorsi hanno bussato alla porta della sua camera d’hotel, perché qualcuno li aveva chiamati avvisandoli che si era ferita dopo una lite con il fidanzato (il suo ex governante, con diversi reati commessi in passato). La popstarha detto di essersi sentita violata ed ha accusato anche la: “So che miaè coinvolta! Non le parlo da sei mesi e lei ha chiamato subito dopo l’accaduto, prima che la notizia fosse diffusa! Vorrei avere i nonni! Non la!“. Pare che i soccorritori volessero portare la cantante in ospedale, ma lei ha subito chiamato il suo avvocato che ha evitato che la ricoverassero senza il suo consenso: “Quest’uomo è ...