Calendario amichevoli Nazionali volley 2024 | date - orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilcompleto delledelleitaliane i, maschile e femminile: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le sfidedi azzurri e azzurre. Sta per terminare l’attesa per la lunga estate dedicata alleche culminerà con le attesissime Olimpiadi di Parigi (27 luglio-11 agosto). Prima però le duemaggiori devono disputare una buonaball Nations League per assicurarsi la qualificazione ai Giochi. Le ragazze di Julio Velasco ed i ragazzi di Fefé De Giorgi vogliono dunque sfruttare i test matchper trovare la giusta intesa e lanciarsi nel migliore dei modi verso i grandi appuntamenti dell’anno. STREAMING E TV – Le ...