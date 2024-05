L’unica lista che ha un progetto per il futuro dell’Ue è quella degli Stati Uniti d’Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 4 maggio 2024) Liste fatte, progetti nell’ombra. Salvo prova contraria, le elezioni Europee si caratterizzeranno in Italia per la discesa in campo dei leader. Per loro stessa ammissione, la candidatura è tesa esclusivamente a favorire un buon risultato per il loro partito. A Bruxelles (e a Strasburgo) nessuno li vedrà – salvo Matteo Renzi –, resteranno in Italia, ancorati ai seggi vinti nelle politiche del settembre 2022, con ciò producendo un ulteriore vulnus in una democrazia già debole e logora. Ma c’è un fatto che sorprende e stupisce ancora di più. In un frangente di profondi cambiamenti – «È la fine del mondo come l’abbiamo conosciuto», cantavano i Rem – c’era da aspettarsi almeno un’idea suldel continente, cosa fare dell’Unione europea nel bel mezzo della sfida trae Cina, nel bel mezzo del fiorire di nuove potenze ...