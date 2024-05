(Di sabato 4 maggio 2024) Ora che il decreto interministeriale sui primi 167 milioni per 27 impianti deidelè stato registrato dalla Corte dei Conti - si veda Quotidiano dell?1...

Taranto e il suo hinterland assorbono circa l?80 per cento dei fondi dei due masterplan dei Giochi del Mediterraneo del 2026 . Sia quello varato mesi addietro e oggetto del recente decreto... Continua a leggere>>

Tarantini Time Quotidiano“Siamo stati troppo tempo impegnati a sentirci dire che da Bari volevano scippare i Giochi del Mediterraneo , per non renderci conto che è in corso una monopolizzazione salentina”. Lo dichiara, in una nota, il dirigente del Pd di Taranto, Mattia Giorno , ex assessore ... Continua a leggere>>

giochi del mediterraneo: via agli accordi con i sindaci per le opere - Ora che il decreto interministeriale sui primi 167 milioni per 27 impianti dei giochi del mediterraneo è stato registrato dalla Corte dei Conti - si veda Quotidiano ... Continua a leggere>>

