Maxi discarica di auto Rimpallo fra tre Comuni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024)didel campo nomadi. Dopo il sopralluogo della Gev, guardie ecologiche di città metropolitana è emerso che lee i mezzi vari, di provenienza furtiva o abbandonati, si trovano in territorio di Milano. I controlli sono scattati sabato mercoledì scorso e contestualmente è stata fatta la segnalazione al Comune di Milano ma nonostante ciò ogni giorno lacresce e prosegue il disinteresse generale. L’parco abusivo si trova al confine di tre: Milano, Rozzano e Assago. Nonostante sia stata segnalata prima al Comune di Rozzano, poi a quello di Assago e infine a quello di Milano nessuno è intervenuto a ripulire l’area e soprattutto a rimuovere leabbandonate. La strada si chiama Via Rozzano, parte dalla frazione di Valleambrosia in ...