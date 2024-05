Cagnolina prigioniera salvata dalle guardie zoofile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) È il migliore amico dell’uomo, il cane, fedele da millenni, protagonista di racconti, romanzi, film, che sempre emozionano per la bellezza delle storie, ma può capitare purtroppo che l’uomo non sia il suo migliore amico, incapace, l’essere umano, in alcuni casi di fedeltà, affetto e rispetto. Potesse parlare unanei giorni scorsidell’Oipa (organizzazione internazionale protezione animali) racconterebbe la sua vicenda, nella quale non c’è affatto un padrone amico. La bestiola è stata trovata a Carnago, era legata con una catena corta, chiusa in un box, in un pollaio. Una situazione intollerabile a cui ha posto fine l’intervento provvidenziale delleOipa dopo un sopralluogo di routine. Lanon aveva nessuna ...