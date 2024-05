I residenti polemici | Un’amara vittoria Si torna a 8 mesi fa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) ": il Comune ha riconosciuto l’errore". E’ questo il commento di Sara Silvestri, capo del comitato di quartiere San Francesco, sull’accordo tra Comune di Pisa, Tribunale e Pisamo che limita l’utilizzo esclusivo degli stalli in piazza della Repubblica ai dipendenti degli uffici giudiziari nella fascia oraria 7.30-14, lasciando dalle 14 in poi la sosta ai. Silvestri è da diversiimpegnata, insieme a molti abitanti di San Francesco, in una battaglia contro il tribunale e i "privilegi che sono garantiti ai dipendenti", ossia soprattutto l’occupazione di posti auto nell’area di piazza della Repubblica "tolti a chi paga la ztl". "Il risultato di oggi - spiega - non sarebbe stato raggiunto se un gruppo di cittadini non si fosse messo a testa bassa a protestare, cercare incontri e investire ...