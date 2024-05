Impianti di telefonia Progetti e controlli La mappa delle opere ritenute ad alta priorità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Seppur preliminare, un programma deglidimobile e del monitoraggio dei campi elettromagnetici di Empoli, l’amministrazione comunale lo ha redatto. E’ aggiornato al 2024 e firmato dallo studio Sinpro Srl; un programma - soggetto a modifiche proprio perché preliminare - che fornisce al Comune uno strumento di progetto per la localizzazione e l’installazione di nuove stazioni radio base. Quelle che tanto, in questi giorni, stanno facendo discutere. "L’obiettivo principale - si legge nel documento - è garantire le coperture dei servizi secondo il principio di minimizzazione ovvero assicurare le condizioni di massima cautela per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Un programma che è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Vas (valutazione ambientale strategica) nel 2016 e nel 2021. Facendo una ...