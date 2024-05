“All’Italia serve un esercito pronto a combattere Il mondo di prima è finito” | l’analisi del generale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 4 maggio 2024) IlPaolo Capitini: "La guerra in Ucraina ha dimostrato che in caso di un conflitto simmetrico e convenzionale unprofessionale non regge a lungo. In questa prospettiva ripensare a parole antiche come 'mobilitazione', o 'guardia nazionale' iniziano ad avere un senso non solo teorico".