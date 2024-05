Inaugurazione con protesta Parcheggio alle Mura venete Il Comitato | scempio È sit-in

(Di sabato 4 maggio 2024) Una ridosso delle, patrimonio Unesco, che rappresenta uno schiaffo all’ambiente e alla civiltà. Un’infrastruttura che, come ripetutamente sottolineato da Regione Lombardia, è priva dell’obbligatoria Via (Valutazione d’impatto ambientale), da farsi prima dell’avvio del cantiere, la quale, se pienamente ottemperata, avrebbe potuto impedire la realizzazione dell’opera per come la vediamo oggi. Sono le principali accuse rivolte dai cittadini che fanno parte del"No Parking Fara" da sempre contrario alla realizzazione del megamultipiano (469 posti) che verrà inaugurato domani mattina alla Fara, in Città Alta. In occasione della cerimonia, ilha annunciato che darà vita ad un presidio diper rimarcare, per ...

