Dybala che bufera | fa causa alla Juve | i tifosi lo attaccano e i romanisti lo difendono

(Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA - Un divorzio amaro, una separazione inaspettata. Pauloha trovato a Roma una nuova dimensione, ma allo stesso tempo non dimentica il recente passato fatto di promesse non mantenute, di ...

Pauloha trovato a Roma una nuova dimensione, ma allo stesso tempo non dimentica il recente passato fatto di promesse non mantenute, di stipendi non pagati, di un tradimento illegittimolo ...... alla fine,ha virato sulla Roma e la sua maglia è diventata giallorossa. Nella Capitale ha ... in ballo ci sono ancora gli stipendi arretrati durante il periodo del Covidla Juve deve all'...... a ottobre 'integro con la previsione di un premio ulteriore in due stagioni 22/23, 23/24 per il recupero della manovra stipendi a condizionefosse un tesserato Juventus'. Ma si apre 'un ...

Oltre ai 3 milioni, per quanto riguarda il risarcimento per il rinnovo sfumato Dybala vorrebbe dai bianconeri il pagamento di circa 54 milioni di euro, una specie di indennizzo per i danni che il club ...Un addio annunciato che ha comunque fatto rumore ... titolo tra cui spiccano i nomi di Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. L’avvocato di Paulo Dybala, Luca Ferrari, nel corso dell’interrogatorio del ...