Un ospite curioso a Open | la visita con la primavera dello scoiattolo grigio sempre più presente a Milano – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Non è Central Park, ma il terrazzo di. A un giorno dall’inizio della, unsaltella da un muro all’altro. Tentando una via di fuga, che sia un cespuglio o la casetta di un canarino del giardino. Non è una rondine ad annunciare la nuova stagione al nostro giornale, bensì uno. Siamo una testata con un forte orientamento ambientalista… E forse – (si scherza) – è venuto a complimentarsi con la redazione milanese di via Medici, 15. C’è chi li ama e chi, invece, non ne può più. Non è la prima volta che nei nostri terrazzi si vede passare uno. Semplici avvistamenti. Rari. Ma che potrebbero diventarepiù frequenti. A, infatti, gli scoiattoli grigi (nordamericani) iniziano a moltiplicarsidi più. ...