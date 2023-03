Covid, Meloni: «L’Italia ha pagato un prezzo molto alto, il cammino non è finito, ma vinceremo» (Di sabato 18 marzo 2023) In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto il proprio pensiero a quanti non ce l’hanno fatta, ringraziando «tutti i connazionali che si sono donati al prossimo con spirito di sacrificio, umanità e professionalità». Meloni: «L’Italia si stringe alle famiglie delle vittime del Covid» «Oggi L’Italia onora e rende omaggio alle vittime del Covid e si stringe ancor una volta alle loro famiglie e ai loro cari. La Nazione ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua storia. Più di tre anni fa – ha ricordato il premier – il coronavirus è entrato nelle nostre vite e le ha sconvolte, ma il popolo italiano non si è lasciato abbattere e ha trovato la forza di reagire». LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del, il presidente del Consiglio Giorgiaha rivolto il proprio pensiero a quanti non ce l’hanno fatta, ringraziando «tutti i connazionali che si sono donati al prossimo con spirito di sacrificio, umanità e professionalità».: «si stringe alle famiglie delle vittime del» «Oggionora e rende omaggio alle vittime dele si stringe ancor una volta alle loro famiglie e ai loro cari. La Nazione ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua storia. Più di tre anni fa – ha ricordato il premier – il coronavirus è entrato nelle nostre vite e le ha sconvolte, ma il popolo italiano non si è lasciato abbattere e ha trovato la forza di reagire». LEGGI ...

