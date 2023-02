Esonero Inzaghi, l’Inter pronta al ritorno di un vecchio allenatore: bomba clamorosa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nelle prossime gare dell’Inter Simone Inzaghi si giocherà il suo futuro: la pazza idea per l’eventuale sostituto, la suggestione in Serie A Nei momenti topici della stagione l’Inter non è riuscita a fare il passo in avanti tanto atteso. Numerosi punti persi in partite molto agevoli sulla carta: le sconfitte contro Empoli ed Udinese bruciano ancora, ma ora Simone Inzaghi potrebbe dire la sua in Champions League. Un doppio confronto interessante contro il Porto, con i nerazzurri che hanno grandi chance di volare ai quarti di finale. Inzaghi a rischio Esonero – ANSA – grantennistoscana.itIn campionato, invece, il distacco dal Napoli capolista è aumentato a dismisura arrivando a ben 15 punti. Lo Scudetto sembra ormai irraggiungibile per la formazione nerazzurra, che potrebbe così ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nelle prossime gare delSimonesi giocherà il suo futuro: la pazza idea per l’eventuale sostituto, la suggestione in Serie A Nei momenti topici della stagionenon è riuscita a fare il passo in avanti tanto atteso. Numerosi punti persi in partite molto agevoli sulla carta: le sconfitte contro Empoli ed Udinese bruciano ancora, ma ora Simonepotrebbe dire la sua in Champions League. Un doppio confronto interessante contro il Porto, con i nerazzurri che hanno grandi chance di volare ai quarti di finale.a rischio– ANSA – grantennistoscana.itIn campionato, invece, il distacco dal Napoli capolista è aumentato a dismisura arrivando a ben 15 punti. Lo Scudetto sembra ormai irraggiungibile per la formazione nerazzurra, che potrebbe così ...

