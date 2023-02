FOTO – Bassa marea record, emerge nuovo ‘paesaggio’ a Salerno (Di martedì 21 febbraio 2023) Una Bassa marea, anomala sia per durata che per proporzioni, sta destando curiosità a Salerno. Il calo del livello dell’acqua è di almeno 80 centimetri. Evento abbastanza raro. Tanto che a lungomare risultano ingrandite le spiagge di Santa Teresa e di Piazza della Concordia. Qui è emersa una porzione mai vista prima: in pratica la spiaggia si è quasi collegata alla barriera scogliosa. Più avanti alla foce dell’Irno sono visibili gli scogli che il fiume negli anni ha portato a mare. Emergono scorci inediti, cambia la morfologia del paesaggio. Sarà così fino al sopraggiungere della alta marea. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di martedì 21 febbraio 2023) Una, anomala sia per durata che per proporzioni, sta destando curiosità a. Il calo del livello dell’acqua è di almeno 80 centimetri. Evento abbastanza raro. Tanto che a lungomare risultano ingrandite le spiagge di Santa Teresa e di Piazza della Concordia. Qui è emersa una porzione mai vista prima: in pratica la spiaggia si è quasi collegata alla barriera scogliosa. Più avanti alla foce dell’Irno sono visibili gli scogli che il fiume negli anni ha portato a mare. Emergono scorci inediti, cambia la morfologia del paesaggio. Sarà così fino al sopraggiungere della alta. La Denuncia.

