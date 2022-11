Il FLAG Pesca Flegrea incontra il Korea Maritime Institute

Ansa

...e azioni ad hoc finalizzate a contrastare la conflittualità tra specie protette e attività produttive dellae dell'acquacoltura. Sono inoltre intervenuti: Antonio Gottardo (Presidente...Una buona notizia per il nostro mare. In qualità di Presidente delJonio 2 sono molto felice di poter comunicare che a breve si concluderanno i lavori relativi ad ...deterrente per laa ... Bacoli (Na). Gli asiatici interessati al settore della pesca e acquacoltura della Regione Campania Sono ben 5736, documentate”, sottolinea Frau. Il progetto Saturn, coordinato dalla Fondazione Medsea in partnership con il Flag Pescando della Sardegna Centro Occidentale e dall’Amp, oltre a essere il ...Sono previsti gli interventi dell’europarlamentare Rosa D’Amato, componente della Commissione Pesca; Nicola D’Alterio, presidente FLAG Costa Blu di Giulianova; Nino Bertoni, direttore generale IZS-Ist ...