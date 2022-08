Elezioni politiche, M5S: pubblicate le liste dei candidati (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Parlamentarie M5S, pubblicati sul sito pentastellato i risultati della votazione online del 16 agosto scorso e la lista dei candidati nei collegi plurinominali di Camera e del Senato. L’annuncio arriva sul blog pentastellato accompagnato da un messaggio firmato dal leader Giuseppe Conte che, spiega, “si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche” Cinquestelle. “Cari iscritti – si legge infatti -, al seguente link sono pubblicate le liste di candidati del MoVimento 5 Stelle nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per le Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Parlamentarie M5S, pubblicati sul sito pentastellato i risultati della votazione online del 16 agosto scorso e la lista deinei collegi plurinominali di Camera e del Senato. L’annuncio arriva sul blog pentastellato accompagnato da un messaggio firmato dal leader Giuseppe Conte che, spiega, “si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le” Cinquestelle. “Cari iscritti – si legge infatti -, al seguente link sonoledidel MoVimento 5 Stelle nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per ledel 25 settembre 2022. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di ...

