“Morte cerebrale”. Cinema sotto choc, la notizia sull’attrice travolge il mondo dello spettacolo (Di venerdì 12 agosto 2022) Una settimana quel terribile incidente stradale e la sua vita appesa a un filo, ora arrivano novità sulle condizioni dell’attrice e purtroppo non sono buone. In queste ore, TMZ annuncia la decisione della famiglia di staccare le spine visto che è cerebralmente morta ormai. “Purtroppo, a causa del suo incidente ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche – spiega il portavoce della famiglia – Non ci si aspetta che sopravviva. È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”. La famiglia ha detto che “era stata a lungo una sua scelta” di donare i suoi organi. “Vogliamo ringraziare tutti per i loro gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Una settimana quel terribile incidente stradale e la sua vita appesa a un filo, ora arrivano novità sulle condizioni dell’attrice e purtroppo non sono buone. In queste ore, TMZ annuncia la decisione della famiglia di staccare le spine visto che è cerebralmente morta ormai. “Purtroppo, a causa del suo incidente ha subito una grave lesioneanossica e rimane in coma, in condizioni critiche – spiega il portavoce della famiglia – Non ci si aspetta che sopravviva. È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”. La famiglia ha detto che “era stata a lungo una sua scelta” di donare i suoi organi. “Vogliamo ringraziare tutti per i loro gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman ...

