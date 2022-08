La festa di San Vito Martire a Santo Stefano del Sole compie 208 anni

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodel(AV) – Con 208di vita è una delle feste più antiche e rinomate d’Irpinia quella in onore di Sandel. Quest’anno il programma curato dal nuovo comitato ripropone numerosi appuntamenti tra ricorrenze religiose e manizioni civili. Si comincia mercoledì 24 agosto con la commedia O Scarfalietto nella rappresentazione del gruppo teatralestefanese, per poi proseguire giovedì 25 con il concerto napoletano del maestro Renato Spina, quindi venerdì 26 con l’orchestra spettacolo Simpatici Italiani e il dj set che vedrà la partecipazione di Luca Frisetti dj e Daniele Damaso voice. Sabato 27 l’esibizione degli ...

gparagone : TOSCANA, adesso... ?? #RaccoltaFirme #ItalExit FIRENZE h 09:30–12, piazza Beccaria h 20-24, Festa di San Lorenzo… - Mov5Stelle : A chi ci dice che siamo di sinistra rispondiamo dicendo che noi siamo il MoVimento 5 Stelle nato il 4 ottobre, fest… - Webmartetv : Palazzolo Acreide | Arrestati fratello e sorella per detenzione di sostanze stupefacenti - - ifmarycouldfly : @_christianpapi_ festa di San Lorenzo da me +tramonto di qualche giorno fa - romatoday : La festa di San Vittore M. a Vallerano -

CANNOLE - Ladella Municeddha si è aperta con il centro storico gremito di visitatori e musica per tutta la ... UnLorenzo speciale che segna un nuovo inizio dopo 2 anni difficili. L'evento di ...Nel pomeriggio la messa verrà celebrata alle ore 18, mentre alle ore 21 sempre in cattedrale si terrà il concerto in onore del Santo patrono, a cura della Cappella musicale diRufino. La ...A Ferragosto concerto di Roberto Vecchioni a Esperia. Da domenica fino a mercoledì prossimo importanti nomi del panorama musicale e artistico italiano saranno ospiti del festival della ...I carabinieri hanno arrestato fratello e sorella, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato a Palazzolo Acreide, in concomitanza con i festeggiamenti di San Seba ...