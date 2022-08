La bomba d’acqua interrompe il concerto dei Pinguini | “Ci piange il cuore”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 agosto 2022) “Quest’estate non era mai successo, ma alla fine abbiamo beccato la tempesta pure noi. Siamo desolati, ma abbiamo dovutore ilper questioni di sicurezza. Grazie a tutti e tutte quelle che ci sono state. Ciil”. ITattici Nucleari si scusano via social con il pubblico di Baia Domizia, in provincia di Caserta, per l’interruzione dell’attesissimo live all’Arena dei Pini (non era stata diramata alcuna allerta meteo e lo spettacolo era andato sold out). All’improvviso fulmini, vento e pioggia hanno costretto la band bergamasca a fermare tutto, malgrado inizialmente si sia cercato di proseguire.