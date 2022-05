Juventus, ansia Vlahovic: si ferma per curare la pubalgia. La situazione (Di martedì 31 maggio 2022) L’attaccante della Juventus Vlahovic ha deciso non giocare la Nations League con la Serbia per curare la pubalgia Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus. Il serbo è alle prese con una pubalgia che ne ha condizionato il finale di stagione con i bianconeri e lo ha portato a decidere di declinare la convocazione della Serbia per la Nations League. Lo aspettano ora tre o quattro settimane di stop e terapie mirate presso la Continassa per provare ad essere pronto già per il ritiro che inizierà i primi di luglio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) L’attaccante dellaha deciso non giocare la Nations League con la Serbia perlaDusantiene inla. Il serbo è alle prese con unache ne ha condizionato il finale di stagione con i bianconeri e lo ha portato a decidere di declinare la convocazione della Serbia per la Nations League. Lo aspettano ora tre o quattro settimane di stop e terapie mirate presso la Continassa per provare ad essere pronto già per il ritiro che inizierà i primi di luglio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

