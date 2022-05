Ucraina, la Svizzera confisca i beni di una persona vicina all'ex presidente Yanukovich (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Consiglio federale della Svizzera ha deliberato l'avvio un procedimento amministrativo di confisca di valori patrimoniali bloccati in Svizzera, a seguito della rivoluzione Ucraina del febbraio 2014 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Consiglio federale dellaha deliberato l'avvio un procedimento amministrativo didi valori patrimoniali bloccati in, a seguito della rivoluzionedel febbraio 2014 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenuto in videocollegamento al forum a Davos in Svizzera ha… - globalistIT : - TomasBXL : ll Consiglio federale avvia un procedimento amministrativo di confisca dei patrimoni bloccati in Svizzera dopo la r… - GPdeBellis : Come l'industria svizzera degli armamenti trae profitto dalla guerra in Ucraina - SoniaLaVera : RT @ALisimberti: Occorre portare al tavolo negoziale Russia e Ucraina. Ucraina neutrale come Svizzera e accordi commerciali con Unione euro… -