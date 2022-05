Ucraina, l’accusa di Mosca: «Negoziati fermi per colpa di Kiev». Scholz a Zelensky: «Riprenderanno se la Russia si ritira» (Di martedì 17 maggio 2022) «I colloqui tra Mosca e Kiev adesso non si stanno svolgendo in alcuna forma». Così il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ribadisce l’attuale situazione di stallo delle trattative tra Russia e Ucraina. A confermare quanto detto da Lavrov, anche il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko. «Lo spostamento del processo negoziale ucraino da Kiev a Washington e Londra non poterà frutti», ha dichiarato citato dall’agenzia di stampa Interfax, sottolineando come la responsabilità dello stop ai dialoghi sia unica responsabilità Ucraina. «Kiev si è praticamente ritirata dal processo negoziale. Per questo i Negoziati non proseguono». Nel frattempo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) «I colloqui traadesso non si stanno svolgendo in alcuna forma». Così il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ribadisce l’attuale situazione di stallo delle trattative tra. A confermare quanto detto da Lavrov, anche il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko. «Lo spostamento del processo negoziale ucraino daa Washington e Londra non poterà frutti», ha dichiarato citato dall’agenzia di stampa Interfax, sottolineando come la responsabilità dello stop ai dialoghi sia unica responsabilità. «si è praticamenteta dal processo negoziale. Per questo inon proseguono». Nel frattempo, il cancelliere tedesco Olafe il presidente ucraino Volodymyr ...

