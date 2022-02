Eruzione Etna | chiuso aeroporto di Catania | info sui voli

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– L’Fontanarossa diper una nuovadell’. Ecco cosa si legge su un post pubblicato alle ore 13,30 sulla pagina facebook dell’di: a causa dell’attività eruttiva dell’, lo spazio aereo di CTAairport è al momento inibito al traffico. Rimarrà tale fino a ulteriori aggiornamenti. Nessun volo, quindi, potrà atterrare o decollare. Persuidirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o di verificare la situazione in tempo reale sul sito www..it. La decisione è stata presa per la grande nube eruttiva, alta almeno 11 km, emessa dal cratere di Sud-Est ...

Advertising

Adnkronos : #Etna, fontana di lava dal cratere di sud-est. #ultimora - fanpage : ULTIM'ORA Eruzione del Monte #Etna, dallo spazio arrivano le foto dalla spedizione russa - Serendipity71_ : RT @localteamtv: Etna, l'eruzione si intensifica: il tremore continua a salire #Etna #localteam - goveda : RT @localteamtv: Etna, al via una nuova eruzione. La prima fase, con le prime fontane di lava dal cratere di sud-est #Etna #localteam https… - goveda : RT @localteamtv: Etna, l'eruzione si intensifica: il tremore continua a salire #Etna #localteam -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Etna

in, il pennacchio di cenere generato dal vulcano L'attività stromboliana sta aumentando al cratere sud - est dell'. A comunicarlo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ...L'è tornato in queste ore a dare spettacolo con una nuova intensa. Dal cratere di Sud - Est è cominciata in tarda mattinata la fuoriuscita di fontane di lava e imponenti quantità di ...Sua maestà l’Etna torna a farsi sentire e ricopre il cielo sopra Catania. Con una nube eruttiva alta almeno 11 km.Aumenta l'attività stromboliana al cratere sud-est dell'Etna. Si stanno diffondendo le immagini del pennacchio di cenere generato dal vulcano.