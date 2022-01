Meteo, aria di primavera ma tra poco blitz artico al Centro Sud (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle prossime ore il tempo peggiorerà dal Centro al Sud con piogge, dapprima deboli, poi anche forti in sulle regioni meridionali. Martedì 1 febbraio sarà una giornata molto ventosa su tutta l'Italia. Il maltempo interesserà le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud con rovesci a carattere sparso e nevicate fin sotto i 700 metri sugli Appennini e in Sicilia. Sole sul resto d’Italia (e niente smog) Sulle altre regioni, specie al Nord, saranno il sole e la totale assenza di nebbia e smog i protagonisti assoluti. Da mercoledì poi tornerà l'alta pressione pronta a riportare una totale stabilità con prevalenza di sole (salvo neve sulle Alpi di confine). Da martedì le temperature cominceranno a salire, superando anche i 12-14 gradi di giorno su tante città. Al Nord, il favonio spazzerà nebbia e smog e le temperature potranno sfiorare i 18-20 gradi, come a Milano e ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle prossime ore il tempo peggiorerà dalal Sud con piogge, dapprima deboli, poi anche forti in sulle regioni meridionali. Martedì 1 febbraio sarà una giornata molto ventosa su tutta l'Italia. Il maltempo interesserà le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud con rovesci a carattere sparso e nevicate fin sotto i 700 metri sugli Appennini e in Sicilia. Sole sul resto d’Italia (e niente smog) Sulle altre regioni, specie al Nord, saranno il sole e la totale assenza di nebbia e smog i protagonisti assoluti. Da mercoledì poi tornerà l'alta pressione pronta a riportare una totale stabilità con prevalenza di sole (salvo neve sulle Alpi di confine). Da martedì le temperature cominceranno a salire, superando anche i 12-14 gradi di giorno su tante città. Al Nord, il favonio spazzerà nebbia e smog e le temperature potranno sfiorare i 18-20 gradi, come a Milano e ...

