Le avete mai viste? Chi sono e cosa fanno nella vita le sorelle di Manuel Bortuzzo (Di giovedì 27 gennaio 2022) ? Manuel Bortuzzo è stato il protagonista della puntata di lunedì 24 gennaio. Il nuotatore ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Già da diverse settimane, si parlava di questa sua probabile uscita. Il suo stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 27 gennaio 2022) ?è stato il protagonista della puntata di lunedì 24 gennaio. Il nuotatore ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Già da diverse settimane, si parlava di questa sua probabile uscita. Il suo stato L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Eurosport_IT : Avete mai visto una parallela di Jenia Grebennikov? Noi sì!! ?????? Zenit pieno di assenze, così uno dei migliori lib… - Stef2021rm : RT @Antonio_Caramia: Ma voi avete mai sentito dire a qualcuno: 'Bene che abbia preso la tubercolosi, così sviluppa gli anticorpi' ??? Epp… - _Overgron_ : @manilasunshinee Manila non ha ancora smesso di sparlare di lei in gruppo da quando hanno discusso in puntata, ment… - la_pippi : RT @Antonio_Caramia: Ma voi avete mai sentito dire a qualcuno: 'Bene che abbia preso la tubercolosi, così sviluppa gli anticorpi' ??? Epp… - SabrinaCS8 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 25.01.2022 Perchè non avete mai fatto nulla per aiutare questa creatura? Cosa ha causato la vostra indifferenza, c… -